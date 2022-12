Le Petit Marché de Noël La Harmoye La Harmoye Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Harmoye

Le Petit Marché de Noël La Harmoye, 18 décembre 2022, La Harmoye. Le Petit Marché de Noël

Le Garatoué La Harmoye Côtes-d’Armor

2022-12-18 – 2022-12-18 La Harmoye

Côtes-d’Armor La Harmoye Artisans, commerçants et producteurs locaux.

Père Noël, animations, tours en calèche, ateliers pour les enfants, buvette, restauration… ultimo.jpg@orange.fr +33 2 96 73 85 07 La Harmoye

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Harmoye Autres Lieu La Harmoye Adresse Le Garatoué La Harmoye Côtes-d'Armor Ville La Harmoye lieuville La Harmoye Departement Côtes-d'Armor

La Harmoye La Harmoye Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-harmoye/

Le Petit Marché de Noël La Harmoye 2022-12-18 was last modified: by Le Petit Marché de Noël La Harmoye La Harmoye 18 décembre 2022 Côtes-d’Armor La Harmoye Le Garatoué La Harmoye Côtes-d'Armor

La Harmoye Côtes-d'Armor