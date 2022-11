LE PETIT MARCHÉ DE NOEL D’ARTISTES Vic-sur-Seille, 3 décembre 2022, Vic-sur-Seille.

LE PETIT MARCHÉ DE NOEL D’ARTISTES

2022-12-03 – 2022-12-03

Le premier week-end de décembre aura lieu le premier Marché de Noel de la bergerie.

Au menu, les objets en bois d’Alain Monchot, les créatures et animaux de papier de Martine Collet et mes dessins et peintures, et autres marques-pages et cartes postales locales.

Les horaires sont sur le flyer ci-joint, on vous y attend avec joie, y’aura du café, un petit coin salon, de la musique, et du feu dans le poêle !

Pour vos cadeaux cette année, pensez local, pensez proximité, pensez original !

didierferry.peinture@cegetel.net +33 6 27 74 75 71

didier ferry

