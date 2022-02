Le Petit Marché de la Villa Sully d’Uzès Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Le Petit Marché de la Villa Sully d’Uzès Uzès, 15 février 2022, Uzès. Le Petit Marché de la Villa Sully d’Uzès Résidence Villa Sully 11 avenue du 8 mai 1945 Uzès

2022-02-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-15 20:30:00 20:30:00 Résidence Villa Sully 11 avenue du 8 mai 1945

Uzès Gard La Villa Sully vous invite à son Petit Marché mardi 15 février de 17h à 20h30. Au programme : gastronomie locale, artisanat, prêt-à-porter, bijoux, beauté, accessoires… Concert et apéritif offert le soir. uzes@villasully.fr Résidence Villa Sully 11 avenue du 8 mai 1945 Uzès

