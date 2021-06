Upaix Upaix Hautes-Alpes, UPAIX Le petit marché de la Cure Upaix Upaix Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

UPAIX

Le petit marché de la Cure Upaix, 17 juin 2021-17 juin 2021, Upaix. Le petit marché de la Cure 2021-06-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-31 Place du Village Café Associatif La Cure

Upaix Hautes-Alpes Upaix Retrouvez les pizzas de Philippe, les fromages des chevriers de Sourières, les miels de notre ami apiculteur Jean-Paul Debray ainsi que le pain artisanal de Laurent Dupont (dans la limite du stock disponible). lacure.upaix@gmail.com +33 4 92 54 02 41 http://www.cafe-la-cure-upaix.fr/ Retrouvez les pizzas de Philippe, les fromages des chevriers de Sourières, les miels de notre ami apiculteur Jean-Paul Debray ainsi que le pain artisanal de Laurent Dupont (dans la limite du stock disponible).

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, UPAIX Étiquettes évènement : Autres Lieu Upaix Adresse Place du Village Café Associatif La Cure Ville Upaix lieuville 44.31834#5.87579