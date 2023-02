Le Petit Marché de Camembert Sous le préau de l’ancienne école, en face de la mairie, 31 mars 2023, Camembert .

Le Petit Marché de Camembert

Sous le préau de l'ancienne école, en face de la mairie Camembert Orne

2023-03-31 17:00:00 17:00:00 – 2023-09-30 20:00:00 20:00:00

Sous le préau de l’ancienne école, en face de la mairie Le Bourg

Camembert

Orne

Dans une ambiance champêtre, retrouvez tous les VENDREDIS SOIRS, un petit marché de producteurs bio et locaux de Camembert et ses alentours : pains & brioches, fruits & légumes de saison, œufs, soupes, compotes & confits, cidre, poiré, pommeau & vinaigre de cidre, jus de pomme, bières, confitures & miel, viande, crème crue et camembert bien sûr !

Paiement en espèces ou par chèque et apportez vos sacs, cabas et boîtes à œufs.

Parking devant la mairie ou sur le parking du boulodrome.

Buvette et concert payants en juillet et août.

guillaume@la-malherbiere.fr +33 7 83 71 19 97

Sous le préau de l’ancienne école, en face de la mairie Le Bourg Camembert

