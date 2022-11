Le petit marché Amancey Amancey Catégories d’évènement: 25330

Amancey

Le petit marché Amancey, 18 novembre 2022

Place de la Mairie Amancey

2022-11-18 – 2022-11-18 Amancey

25330 Venez profiter d’un petit marché de producteurs ! (Légumes et fruits de saisons, fromages, bières, pains, fleurs coupées, vin…). marche.amancey@gmail.com Amancey

