Le Petit marché à Saint-Firmin-des-Près Saint-Firmin-des-Prés

2021-11-09 16:00:00 – 2021-11-09 19:00:00

Saint-Firmin-des-Prés 41100 Saint-Firmin-des-Prés Le Petit marché à Saint-Firmin-des-Près. Avec vos commerçants habituels : boucher-charcutier : Pascal Gauthier (Morée), maraîcher : Franck Échard (Saint-Martin-des-Bois / Montoire-sur-le Loir)

boulanger-pâtissier : Karyne Faruch (Cloyes-sur-le Loir), traiteur marocain : Naïma de Elbaraka (Vendôme). Des occasionnels : le miel de Jean-Marc Lecoeuvre (Saint-Firmin-des-Prés), vins,

