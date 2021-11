Nantes LE PETIT MARAIS Loire-Atlantique, Nantes ARNAUD FLEJSZER LE PETIT MARAIS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ARNAUD FLEJSZER LE PETIT MARAIS, 26 novembre 2021 23:00, Nantes. LE PETIT MARAIS.

Vendredi 26 novembre, 23h00 ARNAUD FLEJSZER * https://www.facebook.com/people/Arnaud-Flejszer/100006956329412/ https://www.instagram.com/arnaudflejszer/?hl=fr *

vendredi 26 novembre – 23h00 à 23h30

* LE PETIT MARAIS 15 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 23:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LE PETIT MARAIS Adresse 15 rue Kervégan, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LE PETIT MARAIS Nantes