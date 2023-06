Concert de Molto Più Le petit Lourdes Hérouville-Saint-Clair, 16 septembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

L’orchestre symphonique Molto Più (cordes et vents) est depuis de nombreuses années, une classe de pratique d’ensemble du conservatoire d’Hérouville-Saint-Clair

Il est ouvert aux amateurs de la ville et d’ailleurs! Sous la direction de Laurent Letassey, il a pour vocation d’ouvrir à tous la pratique d’orchestre et de partager avec le public les plus belles émotions musicales dans des styles divers.

A l’occasion de ce concert dans ce lieu si particulier à l’église du Petit Lourdes, vous voyagerez dans le monde de la musique “classique”, de Vivaldi à Schubert, dans celui du cinéma et dans celui …du tango.

Le petit Lourdes 708 rue des Sources, 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 02 31 06 14 50 http://www.herouville.net [{« type »: « email », « value »: « saisonmusicale@gmail.com »}] En 1879, un négociant en vins de Rouen, dont l’épouse avait été guérie, selon lui, à Lourdes, fit une donation à la condition que soit effectuée une reproduction en miniature du lieu de l’apparition présumée. Après des travaux en 1879/1880, la consécration eut lieu en 1882. En 2013 après avoir subi d’importantes dégradations, l’église était fermée. En juin 2015, l’Association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes à Hérouville-Saint-Clair, dite « Les amis du Petit Lourdes », a été créée. Elle a pour objet la mise en œuvre du «projet d’animation du Petit Lourdes», l’entretien des lieux et leur animation spirituelle. Bus – Tram ligne B

© Fred Fournier / Saison Musicale d’Hérouville