Visite guidée du Petit Lourdes

Durée 1h. L'histoire du Petit Lourdes débute en 1870 lorsque la congrégation des frères des écoles chrétiennes fonde un noviciat dans une ferme des bords du canal de Caen à la mer. En 1879 Monsieur Dubosq négociant en vins de Rouen fait une donation à la congrégation et forme le vœu de faire édifier sur le site un « Petit Lourdes» en reconnaissance de la guérison miraculeuse de son épouse à Lourdes. Les travaux s'étaleront de 1879 à 1885. Le Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair est la fidèle reproduction au 2/3 du sanctuaire de la cité mariale comportant une chapelle consacrée en 1882, des lacets inaugurés en 1885 ainsi qu'une grotte et sa source. Aujourd'hui le site est préservé et mis en valeur grâce à l'association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair. Le lieu offre aujourd'hui le même visage qu'en 1879 et permet aux visiteurs un voyage dans le temps de 140 ans en arrière.

Le petit Lourdes
708 rue des Sources, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie

En 1879, un négociant en vins de Rouen, dont l'épouse avait été guérie, selon lui, à Lourdes, fit une donation à la condition que soit effectuée une reproduction en miniature du lieu de l'apparition présumée. Après des travaux en 1879/1880, la consécration eut lieu en 1882. En 2013 après avoir subi d'importantes dégradations, l'église était fermée. En juin 2015, l'Association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes à Hérouville-Saint-Clair, dite « Les amis du Petit Lourdes », a été créée. Elle a pour objet la mise en œuvre du «projet d'animation du Petit Lourdes», l'entretien des lieux et leur animation spirituelle.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00
2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

