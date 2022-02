Le Petit Livre Rouge Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Surnommé avec ironie Le Petit Livre Rouge en référence à la couleur de sa couverture, ainsi qu’au livre regroupant les extraits de la pensée de Mao Zedong, cet ouvrage est un compendium de l’idéologie de l’association Avenir de la Culture, un groupuscule fondamentaliste chrétien apparenté à La Manif pour Tous, le mouvement anti-mariage pour tous.



C’est un travail sur la figure du fanatique. Sur scène, deux illuminés présentent cette œuvre discutable. Ils parlent, chantent et dansent leur fanatisme, tout en tentant de convaincre un public de gauche.



Mise en scène : Nicolas Rochette

Comédiens : Maëlle Charpin et David Soriano

Cie Hesperos

