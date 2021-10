Le Petit Lac – L’Eolienne/Florence Caillon – Festival Nijinskid Carré des Services (Le), 30 janvier 2022, Saint-Herblain.

2022-01-30 Dimanche 30 janvier 2021 à 10h30 et à 16h

Horaire : 10:30 10:55

Gratuit : non 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Dimanche 30 janvier 2021 à 10h30 et à 16h

Danse/Cirque – Jeune public. Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle et bigarrée, deux acrobates circassien.ne.s, cygne blanc et cygne noir, inventent un ballet circassien. Fragilités, déséquilibres, élans, sur le thème de la reconnaissance de l’autre, nos deux cygnes se rencontrent, s’enlacent, bondissent, se découvrent et s’observent, offrant à ce ballet mythique une version circassienne, riche d’une grande nouveauté de mouvement. Une forme conçue pour les tout-petits par Florence Caillon, qui signe à la fois la partition musicale et la chorégraphie circassienne. Conception, acro-chorégraphie : Florence Caillon Composition musicale et arrangements : Florence Caillon (en collaboration avec Xavier Demerliac) Interprétation : Gal Zdafee et Marius Fouilland, diplomée et apprenti de l’Académie Fratellini Durée : 25 min. Public : à partir de 3 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

Carré des Services (Le) adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme