Le petit labyrinthe forestier de la régénération Domaine de Courson, 5 juin 2022, Courson-Monteloup.

Domaine de Courson, le dimanche 5 juin à 12:00

Dans le vaste parc ou s’épanouit une nature spectaculaire, qui aurait pu imaginer qu’en 1999, une tempête a complètement détruit une petite forêt de 4 ha ? Mais à Courson, la nature reprend toujours ses droits ! Après le nettoyage total du lieu consécutif au désastre, des petits chênes de 10 cm de haut ont été plantés. C’est alors que sont arrivés les arbres pionniers… Les arbres pionniers sont des arbres qui n’ont pas peur de s’installer sur des terrains pauvres et marécageux pour coloniser le territoire, car ils ne sont pas exigeants. Ils ont la capacité de régénérer les sols pauvres et de protéger les arbres plantés par l’homme. Le miracle de la nature s’allie ainsi à l’effort humain pour redonner vie et régénérer un écosystème dégradé. Dans ce nouveau petit bois labyrinthique, on se perd, on fait fausse route, on entre dans des culs-de-sac, et on finit par trouver la sortie en ayant compris le rôle clef des arbres pionniers pour faire renaître une forêt. Une leçon d’écologie sur le vif ! Ce parcours très instructif s’adresse tout autant aux adultes qu’aux enfants. Saurez-vous en trouver la sortie ?

Visite du labyrinthe incluse dans les tarifs habituels d’entrée au parc

Un labyrinthe sinueux, sauvage et irrégulier à travers la forêt, qui permet de comprendre comment l’alliance de la main de l’homme et des arbres pionniers peut redonner vie à une forêt.

