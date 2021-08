Grasse Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse Alpes-Maritimes, Grasse Le petit laboratoire du patrimoine – en famille Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le petit laboratoire du patrimoine – en famille Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse, 18 septembre 2021, Grasse. Le petit laboratoire du patrimoine – en famille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse

Venez découvrir ateliers et petites énigmes autour du patrimoine. Monuments et histoires se dévoilent à aux familles dans une chapelle baroque.

En continu toute la matinée

Ateliers enfants en continue autour du patrimoine baroque. Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse Rue Tracastel 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00