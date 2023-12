ROMAN DODUIK LE PETIT KURSAAL Besancon, 15 février 2024, Besancon.

Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagramable…Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman DODUIK balance tout : les coulisses de l’influence, son addiction au « Sundae » et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés.Révélation du dernier Montreux Comedy festival, Roman se montre aussi à l’aise sur scène que devant les caméras.

Tarif : 32.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon