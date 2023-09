Colloque scientifique « Santé et malaise en agriculture » Le petit kursaal Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Colloque scientifique « Santé et malaise en agriculture » Le petit kursaal Besançon, 16 octobre 2023, Besançon. Colloque scientifique « Santé et malaise en agriculture » Lundi 16 octobre, 09h00 Le petit kursaal Le Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie (LASA) de l’Université de Franche-Comté, la Mutualité Sociale Agricole de Franche Comté et l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires Franche-Comté Bourgogne, organisent une journée d’études intitulée « Santé et malaise en agriculture». Le lundi 16 octobre 2023 au Petit Kursaal, 2 place du Théâtre 25000 BESANCON Le programme définitif de cette journée vous sera adressé au début du mois de septembre. L’entrée est libre et la restauration est offerte le midi. Lien d’inscription : https://www.asept.org/151-actualite/464-inscription-colloque-161023.html Le petit kursaal 2 place du théâtre 25000 BEsançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.asept.org/151-actualite/464-inscription-colloque-161023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T09:00:00+02:00 – 2023-10-16T17:00:00+02:00

2023-10-16T09:00:00+02:00 – 2023-10-16T17:00:00+02:00 Suicide Sociologie ASEPT Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Le petit kursaal Adresse 2 place du théâtre 25000 BEsançon Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville Le petit kursaal Besançon latitude longitude 47.235008;6.026572

Le petit kursaal Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/