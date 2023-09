Temps d’Aventure : Ciné-débat autour du film Les aventures du baron de Munchausen Le Petit Hall, Parc Montreau Montreuil, 5 octobre 2023, Montreuil.

Temps d’Aventure : Ciné-débat autour du film Les aventures du baron de Munchausen Jeudi 5 octobre, 19h00 Le Petit Hall, Parc Montreau entrée gratuite sur inscription

Ça veut dire quoi l‘Aventure, quand on a 10 ans ? Adolescent d‘hier ou d‘aujourd‘hui, participez à la création d‘une parade festive sur le thème de l‘Aventure.

Temps d’Aventure est un projet intergénérationnel de création d’une parade festive, imaginée avec les habitants du quartier Le Morillon, et qui verra le jour lors du Goûter Solidaire en décembre 2023.

Dans le cadre des ateliers, Les Anthropologues organisent une projection débat du film Les aventures du baron de Munchausen au Petit Hall du parc Montreau (Montreuil, 93).

S’en suivront durant les vacances de la Toussaint une série d’ateliers de fabrication d’une marionnette géante, en vue de la parade finale.

Pour vous inscrire ou être tenu au courant de l’avancée du projet, envoyez-nous un mail à spectacles@anthropologues.com ou un sms au 07 77 49 69 83.

Le Petit Hall, Parc Montreau 4 rue babeuf montreuil Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « spectacles@anthropologues.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 49 69 83 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.anthropologues.com/actions-territoriales/temps-daventure/ »}] [{« link »: « mailto:spectacles@anthropologues.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

cinema parade

Les aventures du Baron du Munchausen