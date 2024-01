VIRGINIE FORTIN ‘Mes Sentiments’ LE PETIT GYMNASE Paris, jeudi 4 avril 2024.

VIRGINIE FORTIN ‘Mes Sentiments Toujours dans un style mi-philosophie mi-blague, quelque part entre l’existentialisme et l’humour, « Mes Sentiments » est un voyage à travers le temps, la vie, et les feelings qui font qu’au final, c’est bizarre d’être quelqu’un de toute façon.Après le succès critique et populaire au Québec de son premier spectacle « Du Bruit dans le Cosmos » qui proposait d’observer la réalité terrienne à partir de loin dans l’espace, Virginie Fortin présente son deuxième one-woman-show « Mes Sentiments » dont le titre suggère qu’il en sera un beaucoup plus personnel et sans doute même plus drôle. L’artiste maintenant vedette au Québec tourne cette fois-ci son regard moqueur vers l’intérieur de l’humain pour explorer l’univers intangible des émotions, de la peur à la colère, en passant surtout par le rire.Mis en scène et avec : Virginie Fortin

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 19:30

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75