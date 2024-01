Le DRAMEDY club LE PETIT GYMNASE Paris, 4 mars 2024, Paris.

Le DRAMEDY clubMieux vaut en rire qu’en pleurer. « Le quotidien, finalement, mieux vaut en rire qu’en pleurer, non ?Le Dramedy Club présente un format de “Sit Down” (Ndlr : “Sit Down” de l’Anglais “s’assoir” à l’inverse de “se tenir debout”, ou “Stand Up”).12 sketchs tirés de vos vies passées, présentes, et futures pour s’amuser, se rassurer et relativiser avec des personnages aussi drôles qu’attachants et des histoires peut-être pas si dramatiques que ça ! » Écrit par : Agnes Miguras, Alexis Cadrot, Fabienne Galula, Guillaume Clérice, Joffrey Platel, Loïc Blanco et Yann PapinInterprété par : Guillaume Clérice, Fabienne Galula, Joffrey Platel,Yann Papin Et Agnès Miguras (En alternance avec : Benjamin Gauthier, Louise Danel et Guillaume Melanie & Julien-Benoit Birman)Mis en scène par : Julien-Benoit BirmanDurée : 1h15

Tarif : 18.90 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-04 à 19:30

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75