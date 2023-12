LE VOISIN LE PETIT GYMNASE Paris, 31 décembre 2023, Paris.

LE VOISIN Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à côté de chez vous ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis… En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage, comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour.Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort… heureux !Il est une révélation du mime en France. Formé à l’Ecole Marcel Marceau, Benoît Turjman a joué dans Je vous trouve très beau d’Isabelle Mergault (César du Meilleur 1er Film 2007). Il est l’artiste invité de Pierre Niney dans l’émission LOL: qui rit, sort ! Il fait partie de la distribution de la série Netflix à succès Emily in Paris , de la série Le Monde de Demain et il a été doublure cascade de Rowan Atkinson dans Les Vacances de Mr Bean . Après plusieurs tournées nationales et internationales, Le Voisin s’installe à Paris au Théâtre du Gymnase. Un bijou unique en son genre par un artiste hors du commun !DATESÀ partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2023 Les dimanches à 17h30

Tarif : 12.00 – 27.38 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:30

Réservez votre billet ici

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris