Le jour de son couronnement, on avait organisé une fête gigantesque et tous les animaux avaient été invités.

Puis Léon changea ».



Dans ce conte, le roi Léon abuse de son pouvoir et change les lois selon son humeur.

Un jour, il inventa une loi qui interdisait aux oiseaux de voler.

Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à se révolter.

Pendant ce temps, aux confins du royaume, Tiffany, la maman de Guili, éduqua son petit en lui donnant tout l’amour du monde et oublia de lui briser les ailes.



Avec Agnès Pétreau

