Le petit Guili, 7 décembre 2022, .

Le petit Guili



2022-12-07 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-07

Léon, le lion, avait fait de grandes promesses. Cependant, après son couronnement, il changea et devint de plus en plus cruel. Oscillant entre révolte et soumission, les animaux vivaient dans la peur. Un beau jour, un oisillon nommé Guili s’empara de la couronne et la déposa successivement sur la tête de tous les animaux. Mais chacun chercha à favoriser ses intérêts, oubliant le bien commun…



● Texte : Mario Ramos

● Mise en scène et interprétation : Agnès Pétreau

● Production : Senna’ga Compagnie.

Léon, le roi des animaux, abuse de son pouvoir et change les lois selon son humeur. Un jour, il inventa une loi qui interdisait aux oiseaux de voler. Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à se révolter. Théâtre d’objets à la Mareschale.

+33 4 42 59 19 71

dernière mise à jour : 2022-10-21 par