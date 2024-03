Le petit grand festival à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

.Tout public. payant

Grande chasse au trésor, concerts, spectacles, ateliers en famille… La Philharmonie de Paris vous invite pour deux jours de concerts, spectacles et activités destinés aux 0-12 ans, le week-end du 16 et 17 mars.

Désormais, les enfants de 0 à 12 ans ont leur festival à la Philharmonie de Paris : une programmation d’activités et de concerts dédiés aux plus jeunes accompagnés de leurs familles pour fêter la musique en accueillant le printemps.

PROGRAMMATION

Samedi 16 mars | Entre 10h et 18h

CHASSE AU TRÉSOR

Durée du parcours 1h15 – A partir de 8 ans

Événement inédit organisé pour un public jeune et familial, ce palpitant jeu de piste donne l’opportunité, de manière très scénarisée, de découvrir la Philharmonie de Paris – son architecture, ses coulisses – et d’approcher des musiciens au travail.

Déambulant entre la Grande salle Pierre Boulez et les coursives, des enfants – accompagnés par leurs parents, grands-parents ou autres adultes de leur famille – se retrouvent face à des musiciens en train de répéter. But du jeu ? Ne pas s’égarer et parvenir à sortir, dans un temps limité, en résolvant diverses énigmes et devinettes musicales. Des indices, sonores ou visuels, sont disséminés tout du long. Une récompense attend ceux et celles qui accomplissent un sans-faute !

Le parcours dure entre 1 heure 15 et 1 heure 30, les participants entrant par vagues toutes les 15 minutes.

Samedi 16 mars | 11h

PAJAROS

Concert en famille – A partir de 4 ans

Christine Audat, composition, chant, guitare, percussions

Johanne Mathaly, violoncelle, pédale de boucle, chant, petites percussions

Adelina Kulmakhanova, illustrations projetées

Jacek Wozniak, illustrations projetées

La chanteuse et guitariste franco-péruvienne Christine Audat et la violoncelliste Johanne Mathaly proposent une véritable odyssée vers l’Amazonie à vol d’oiseau, étayée des illustrations colorées d’Adelina Kulmakhanova et Jacek Wozniak.

Samedi 16 mars | 11h et 16h et Dimanche 17 mars | 11h et 16h

LE FEUILLETON D’ARTÉMIS

Spectacle en famille – A partir de 7 ans

Muriel Szac, texte, lecture

Elisa Vellia, composition, harpe celtique et chant

Annabelle Rogelet, violoncelle

Keyvan Chemirani, percussions iraniennes

Adaptation scénique du livre éponyme de Murielle Szac, Le feuilleton d’Artémis retrace l’épopée de cette déesse éprise de liberté sous forme d’un concert-lecture scandé par la chatoyante musique originale de la harpiste et chanteuse grecque Elisa Viella.

Dimanche 17 mars | 11h, 14h30 et 17h30

UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOU

Concert en famille – A partir de 2 ans

Gurvan Loudoux, pads, synthétiseur

Amadou Diao, chant, kora, ngoni, n’boni, balafon

Le percussionniste Gurvan Loudoux et le griot Amadou Diao, originaire de Takaledougou, destinent aux tout-petits ce concert électro-mandingue croisant musiques traditionnelles, musique électronique, ambiances sonores et interfaces connectées.

Samedi 16 mars | 14h30 ou 15h30 et Dimanche 17 mars | 14h30 ou 15h30

UN MUSÉE DES MERVEILLES

Concert-promenade au Musée – A partir de 4 ans

Arnaud Marzorati, baryton

Richard Poher, piano

Quatuor Opus 333

Ensemble Oneiroï

Des chansons pétillantes, l’histoire extraordinaire d’un arbre magique et des mélodies de films de Miyazaki s’invitent au Musée pour s’émerveiller et rêver tout l’après-midi.

