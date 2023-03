La Fête du Printemps du quartier Saint-Jean Le petit grain, 1 avril 2023, Bordeaux.

La Fête du Printemps du quartier Saint-Jean Samedi 1 avril, 14h00 Le petit grain Gratuite

À travers une parade, des concerts, des spectacles, des expositions et différents ateliers liés à la nature, à la terre et au monde sauvage, l’événement vise à marquer le retour des beaux jours et à célébrer la vie sous toutes ses formes.

La Fête du Printemps se déroule le samedi 1er avril 2023 de 14h à 22h sur la place Dormoy et sur le parvis du cours Barbey (en face de la Rock School). Il y aura deux scènes musicales, un bar extérieur, des stands d’animations, un grand repas de quartier et plein de surprises.

Cette grande fête se prépare en amont : des ateliers créatifs sont organisés tout au long du mois de mars pour préparer la parade, ils ont lieu au Petit Grain et à l’école maternelle Barbey. Si vous avez envie d’y participer, envoyez nous un mail : assoyakafaucon@gmail.com.

| PROGRAMME :

De 11h à 14h : Food-truck vegan, fabrication de masques, costumes, pancartes et jeux marrants aux Douvettes (14 rue des Douves)

14h : Départ de la parade qui déambule depuis la place des Capucins jusqu’à la place Dormoy. Premier stop à 14h30 sur la place Renaudel où est organisée l’Escale du Livre, puis second stop à 15h sur la place André Meunier où est organisé l’Hôpital des Meubles des P’tits Gratteurs.

Musique, animations et distribution de graine Kokopelli pendant la parade.

15h : Atelier de couture « Notre Guirlande, animé par l’association Tandis que nous cousons…

️ 15h : Ouverture de l’exposition poétique de Aux Arbres Citoyens et de l’exposition pédagogique de la société française d’arboriculture.

15h30 : Arrivée de la parade place Dormoy accueillie par un concert déjanté de la chorale du mercredi

15h30 : Inauguration de l’œuvre végétale installée place Dormoy « les tours d’aromates », en présence de l’artiste céramiste Florilège Massoubre.

15h30 : Troc de plantes animé par EkoloGeek. Amenez vos plantes et boutures à donner ou à échanger, puis repartez avec de nouvelles trouvailles colorées !

16h30 : Concert de Renaïders (ambient / noise-rock)

Scène Rock School

17h : Quiz de potions aromatiques animé par l’association Artilus

17h15 : Concert de Format 2 Poches (duo multi-instrumentaliste / chanson française humoristique)

Scène Petit Grain

18h : Concert de NaNa Sapritch (Rock noisy / Punk)

Scène Rock School

18h : Lancement des éditions de l’Effondrement – présentation performée, vente aux enchères & champagne

18h45 : Concert des Goualeurs de Paludate (groupe vocal et instrumental : guitares, ukulélé, charango, accordéon, balafon et percussions diverses)

Scène Petit Grain

19h : Grand repas de quartier 100% végétarien

19h30 : Concert de LAZY FURY (Power trio / Grunge / Stoner)

Scène Rock School

20h30 : Dj Set 100% vinyls de Vicious Soul (Rock / Soul / Rythm’N’Blues)

Scène Petit Grain

ℹ️ | INFOS PRATIQUES :

Samedi 1er avril 2023 de 14h à 22h

Place Pierre-Jacques Dormoy et cours Barbey

L’événement et tous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.tes.

Stands de nourriture végétarienne à prix tout doux proposés par les restaurants l’Eymet, le Kowok et le café associatif le Petit Grain.

Jeu de pétanque et de Molkky sur place

Tous.tes les artistes et intervenant.e.s de l’événement sont bénévoles ! Un chapeau sera mis en place pour les soutenir si l’envie vous le dit.

​ N’hésitez pas à ramener vos propres ecocups, on sait que vous en avez plein dans le placard.

Partenaires : Rock School Barbey, restaurant l’Eymet, restaurant Kowok, association Artilus, association Tandis que Nous Cousons, EkoloGeek, Aux Arbres Citoyens, école maternelle Barbey, groupe SOS, Kokopelli, la Cloche Nouvelle-Aquitaine, les P’tits Gratteurs, Recup’R, Bordeaux Culture, mairie de Bordeaux, département de la Gironde, CAF de la Gironde, agence nationale de la cohésion des territoires.

Le petit grain 3 place dormoy, bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/998487431557031 »}] [{« link »: « mailto:assoyakafaucon@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00

concert atelier

Affiche Fête du Printemps