LE REPÈRE PRÉSENTE : HALOWEEN A LA FERME Le Petit Goupillé Champéon, 29 octobre 2023, Champéon.

Champéon,Mayenne

L’association Le Repère recueille des animaux fermiers issus de sauvetage afin de leur offrir une seconde vie..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 19:00:00. EUR.

Le Petit Goupillé

Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire



The Le Repère association takes in farm animals from rescues to give them a second life.

La asociación Le Repère acoge animales de granja rescatados para darles una segunda vida.

Der Verein Le Repère nimmt Bauernhoftiere aus Rettungsaktionen auf, um ihnen ein zweites Leben zu ermöglichen.

