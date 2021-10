Le Petit Georges de l’artiste Boule Capbreton, 27 octobre 2021, Capbreton.

Le Petit Georges de l’artiste Boule 2021-10-27 – 2021-10-27 Place de la liberté Casino municipal – Salle Ph’Art

Capbreton Landes

EUR 4 C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à “Cette” (qui deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la ” planque ” à Paris et les années “de dèche”.

Le parcours d’un enfant, fils d’une mère italienne qui chante toute la journée des airs napolitains, de tarentelles et de sardanes. Celui d’un jeune fils de maçon qui échappe au déterminisme en partant à Paris plutôt que de reprendre le métier de son père. Celui d’un poète en devenir qui traverse son époque en génie de la poésie chantée

Réservations 05 24 62 50 84 ou à secretaire.chantons@gmail.com

On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la ” planque ” à Paris et les années “de dèche”.

Réservations demandées

+33 5 24 62 50 84

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à “Cette” (qui deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la ” planque ” à Paris et les années “de dèche”.

Le parcours d’un enfant, fils d’une mère italienne qui chante toute la journée des airs napolitains, de tarentelles et de sardanes. Celui d’un jeune fils de maçon qui échappe au déterminisme en partant à Paris plutôt que de reprendre le métier de son père. Celui d’un poète en devenir qui traverse son époque en génie de la poésie chantée

Réservations 05 24 62 50 84 ou à secretaire.chantons@gmail.com

Chantons sous les P’tits Pins

dernière mise à jour : 2021-10-01 par