Le Petit Garde Rouge MAISON DU PEUPLE, 16 mars 2023, BELFORT.

Adapté de l'album autobiographique Mao et moi du peintre Chen Jiang Hong, Le petit garde rouge suit le parcours d'un enfant chinois pris dans la tourmente de l'Histoire. Alors qu'il coule une enfance paisible auprès de ses parents, grands-parents et sa sœur sourde-muette, sa vie est bouleversée par l'arrivée de la Révolution culturelle. Violence, spoliation, propagande, humiliation… Chen assiste avec ses yeux d'enfant à l'éclosion d'un monde où l'on brûle les livres et détruit les souvenirs. Armé de ses pinceaux et de sa générosité, il déploie ce récit qui le touche au plus près et offre aux spectateurs un chemin initiatique qui lui permit de surmonter une expérience extrêmement dure grâce à l'apprentissage de l'art et des livres. Après le succès des Contes chinois, le metteur en scène François Orsoni retrouve le dessinateur Chen Jiang Hong pour une nouvelle aventure théâtrale qui touche toutes les générations dans leur imagination.

MAISON DU PEUPLE BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

Après le succès des Contes chinois, le metteur en scène François Orsoni retrouve le dessinateur Chen Jiang Hong pour une nouvelle aventure théâtrale qui touche toutes les générations dans leur imagination.

