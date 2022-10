Le petit garde rouge, 23 novembre 2022, .

Le petit garde rouge



2022-11-23 – 2022-11-23

EUR 10 23 Après avoir fait paraître l’album illustré Mao et moi, l’artiste devient sur scène l’acteur de sa propre histoire. Il redessine à l’encre noire les contours de son enfance bouleversée par la révolution culturelle en Chine. Faisant du plateau un livre ouvert où se ravive et s’anime un destin à la fois personnel et collectif, il narre sans univocité sa jeunesse certes précaire mais paisible soudainement confrontée à la propagande et la violence politique au milieu des années soixante. Au moyen de lignes et de courbes esquissées en direct qui sont d’une grande force évocatrice, il rend éloquente et émouvante la combinaison du récit et de l’image soutenue par la danse et la musique.



● Mise en scène François Orsoni

● Textes et dessins Chen Jiang Hong

● Avec Lili Chen, Alban Guyon et Namkyung Kim

Chen Jiang Hong redessine au théâtre son enfance chamboulée à travers une proposition singulièrement ludique et plastique.

dernière mise à jour : 2022-10-11 par