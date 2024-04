Le petit garçon qui posait trop de questions Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, mercredi 10 avril 2024.

Le petit garçon qui posait trop de questions Conte musical pour marionnettes à partir de 3 ans Mercredi 10 avril, 17h00 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre

Les enfants sont accueillis par un joyeux bibliothécaire qui leur raconte l’histoire de Jules, le petit garçon qui pose trop de questions. Son bureau de bibliothécaire devient ainsi la table de jeu des marionnettes sur table. Chansons, marionnettes et interactivité ; c’est un voyage initiatique pour Jules qui va comprendre que la lecture renferme, entre autres, toutes les réponses à ses questions. Car Jules pose des questions à tout le monde, tout le temps et en toutes circonstances. Ses parents n’en peuvent plus ! Seul son grand-père, le bon Anatole, accepte de lui répondre sans sourciller. Et quand papi Anatole s’en va rejoindre les étoiles, Jules commence un fabuleux voyage dans ses rêves.

Accessible dès 3 ans – Gratuit

D’après le conte de Joseph Agostini, écrit et joué par Olivier Maraval

Marionnettes & objets : Françoise Hérault & Jocelyne Greffeuille

Mise en scène : Françoise Hérault, Jocelyne Greffeuille et Olivier Maraval

Arrangements musicaux : Frédéric Bry

Par la compagnie Un Tournesol sur Jupiter :

https://www.untournesolsurjupiter.com/

contact@untournesolsurjupiter.com

07 83 99 24 38

Plus d’informations : 05 34 47 00 47

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Conte Musical