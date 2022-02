Le petit garçon qui posait trop de questions La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Le petit garçon qui posait trop de questions La comédie de Limoges, 16 avril 2022, Limoges. Le petit garçon qui posait trop de questions

du samedi 16 avril au dimanche 24 avril à La comédie de Limoges

Jules pose des questions à tout le monde, tout le temps et en toutes circonstances. Ses parents n’en peuvent plus ! Seul son grand-père, le bon Anatole, accepte de lui répondre sans sourciller. Et quand papy Anatole s’en va rejoindre les étoiles, Jules commence un fabuleux voyage dans ses rêves. Un fabuleux voyage avec marionnettes et chansons. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:30:00 2022-04-16T16:30:00;2022-04-17T15:30:00 2022-04-17T16:30:00;2022-04-19T15:30:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-20T15:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T15:30:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T15:30:00 2022-04-22T16:30:00;2022-04-23T15:30:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Le petit garçon qui posait trop de questions La comédie de Limoges 2022-04-16 was last modified: by Le petit garçon qui posait trop de questions La comédie de Limoges La comédie de Limoges 16 avril 2022 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne