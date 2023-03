Le Petit garçon qui avait mangé trop d’olives – Les Compagnons de Pierre Ménard, 25 mars 2023, Haguenau .

Le Petit garçon qui avait mangé trop d’olives – Les Compagnons de Pierre Ménard

2023-03-25 17:00:00 – 2023-03-25 18:15:00

EUR Il était une fois un petit garçon aux oreilles cassées mais aux yeux d’or. On est prêt à plonger dans le conte et suivre, en français et en langue des signes, le petit héros courageux et ses six frères et sœurs, mais la comédienne s’arrête, et digresse. Ce conte est un miroir, une surface de projection de ses souvenirs d’enfance. La sienne et celle de son père, enfant devenu sourd, ouvrier espagnol devenu immigré, illettré devenu doué en langue des signes qu’Isabelle Florido et Igor Casas manient à merveille. Elle est leur langue maternelle, une drôle de langue, belle et poétique.

