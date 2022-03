LE PETIT FESTIVAL DE LA CITE’ Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

LE PETIT FESTIVAL DE LA CITE’ Besançon, 16 mars 2022, Besançon. LE PETIT FESTIVAL DE LA CITE’ Besançon

2022-03-16 09:00:00 – 2022-03-16 19:00:00

Besançon Doubs Besançon EUR 0 0 Le Bastion, le Conservatoire du Grand Besançon Métropole,

le Frac Franche-Comté et Le Pixel s’associent pour vous proposer

une journée entièrement dédiée aux familles. Atelier de danse Hip-Hop

11h à 12h

6 à 8 ans | Sans accompagnateur·rice

Auditorium, Conservatoire du Grand Besançon

Métropole

Réservation : 03 81 87 87 00 Visites-ateliers Parents-enfants

9h, 10h30 & 14h

Pour toute la famille

Frac Franche-Comté

Réservation : reservations@frac-franche-comte.fr ou

03.81.87.87.40 Une histoire !

15h à 15h30 | à partir de 4 ans

15h45 à 16h15 | à partir de 6 ans

16h30 à 17h | à partir de 4 ans

17h15 à 17h45 | à partir de 6 ans

Pour toute la famille

Bibliothèque, Frac Franche-Comté

Réservation : 03 81 87 87 00 Musique à l’image !

14h à 17h

À partir de 6 ans | Pour toute la famille

Espace scénique, Le Bastion – entrée côté Doubs

Réservation : reservation@lebastion.org Osez chanter !

15h30 à 16h > 16h15 à 16h45

À partir de 7 ans | Pour toute la famille

Auditorium, Conservatoire à Rayonnement Régional

Réservation : 03 81 87 87 00 Jeux de société

9h à 11h

Pour toute la famille | Sans réservation

Le Pixel La Boom

Musique et cotillons

Playlist participative en place au Pixel : à vos titres.

17h à 19h

Sans réservation | Pour toute la famille

Le Pixel Le Pixel

Petite restauration sucrée et salée en continu

À partir de 11h.

Réservation nécessaire pour le service de midi :

lafurieuse.besancon@gmail.com ou 03 81 53 04 50 Les p’tites pousses du violon

13h15 à 13h45 > 14h15 à 14h45

À partir de 4 ans | Pour toute la famille

Auditorium, Conservatoire à Rayonnement Régional

Réservation : 03 81 87 87 00 Exposition : Aller contre le vent,

performances, actions et autres rituels

9h à 12h > 14h à 18h

Pour toute la famille

Frac Franche-Comté

