Le Petit Festival de la Cité Besançon, 16 mars 2022, Besançon.

Le Petit Festival de la Cité Cité des Arts 2 Passage des Arts Besançon

2022-03-16 – 2022-03-16 Cité des Arts 2 Passage des Arts

Besançon Doubs

EUR 0 Bienvenue au Petit Festival de la Cité !

Le Bastion, le Conservatoire du Grand Besançon Métropole, le Frac Franche-Comté et le Pixel s’associent pour vous proposer une journée entièrement dédiée aux familles.

Née de la volonté des structures de la Cité des Arts de mettre en commun leurs projets respectifs à destination du Jeune Public, cette journée sera l’occasion de (re)découvrir ces lieux et de partager des instants ludiques et créatifs autour d’une programmation originale pensée pour l’événement.

Danser, chanter, jouer d’un instrument, découvrir des œuvres, partager une lecture musicale, s’initier à la création… Autant de découvertes artistiques et culturelles, comme une invitation à l’éveil, à la curiosité, à partager du sensible avec ce petit grain de folie propre à l’enfance.

Informations pratiques :

Mercredi 16 Mars, de 9h à 19h

A partir de 4 ans

Gratuit sur réservation auprès des lieux d’accueil

https://frac-franche-comte.fr/fr/le-petit-festival-de-la-cite

