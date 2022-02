Le petit facteur des couleurs Médiathèque centre-ville, 13 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Le petit facteur des couleurs

Médiathèque centre-ville, le dimanche 13 mars à 16:00

Ce matin, le petit facteur ne veut pas se lever, il veut rester dans son lit, il n’en peut plus de ce monde tout GRIS ! Sa rencontre avec Lucien, le lutin magicien, va heureusement changer sa vie ! Avec lui, le petit facteur va découvrir les couleurs primaires : le bleu, le rouge, le jaune, qui vont agir sur ses émotions : la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, pour le porter vers un immense bonheur qu’il pourra partager avec les spectateurs. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre – ticket à retirer 30 minutes avant

Spectacle

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux



