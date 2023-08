VERNISSAGE le petit enfer Luc-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

LUC-SUR-MER VERNISSAGE le petit enfer Luc-sur-Mer, 25 août 2023, Luc-sur-Mer. VERNISSAGE Vendredi 25 août, 18h30 le petit enfer !!! Ce ̀ !

Rejoignez-nous à la Galerie du Petit Enfer, à Luc-Sur-Mer, pour découvrir notre exposition de sérigraphies, boire un petit coup et papoter ensemble autour des œuvres !…

… Puis trémousser votre popotin en dansant sur le DJ-set de Léo Larbi !

Le Petit Enfer 14530 Luc-Sur-Mer le petit enfer 14530 Luc-Sur-Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T22:00:00+02:00

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T22:00:00+02:00 exposition vernissage HubbubHum / l’Encrage Détails Catégories d’Évènement: Calvados, LUC-SUR-MER Autres Lieu le petit enfer Adresse 14530 Luc-Sur-Mer Ville Luc-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville le petit enfer Luc-sur-Mer latitude longitude 49.319793;-0.353826

le petit enfer Luc-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-sur-mer/