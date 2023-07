L’Encrage à la plage ! le petit enfer Luc-sur-Mer, 24 août 2023, Luc-sur-Mer.

L’Encrage à la plage ! 24 – 31 août le petit enfer Entrée libre

L’Encrage, atelier collectif de sérigraphie, prend ses quartiers d’été au sein de la galerie du Petit Enfer, à Luc-Sur-Mer, du 24 au 31 août 2023, pour vous présenter un ensemble de travaux en sérigraphie créées par les artistes du collectif.

Vous pourrez découvrir notre dernier livre popup sérigraphié « Popa Cabana », des affiches, des estampes, des objets et tout un ensemble de créations qui ont pour point commun l’utilisation de la technique sérigraphique.

Venez découvrir nos créations, découvrir la technique de la sérigraphie lors de moments de démonstration et d’ateliers et discuter avec les artistes lors de moments festifs.

le petit enfer 14530 Luc-Sur-Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lencrage.art »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T10:00:00+02:00 – 2023-08-24T20:00:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:00:00+02:00

sérigraphie exposition

HubbubHum-l’Encrage