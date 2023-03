Stage de danse africaine avec Boureima Kienou Le Petit Echo de la Mode, 13 mai 2023, Châtelaudren-Plouagat Office de tourisme Falaises d'Armor Châtelaudren-Plouagat.

Stage de danse africaine avec Boureima Kienou

2 rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor

2023-05-13 – 2023-05-13

Le Petit Echo de la Mode 2 rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat

Côtes dArmor

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor .

Durée : 6h. Boureima Kienou est danseur et chorégraphe. Diplômé en danse contemporaine au CFBD de Lyon, il est originaire du Burkina Faso et enseigne depuis 20 ans la danse africaine, afro-contemporaine et la percussion corporelle. Directeur artistique de Limaniya Cie Akli, compositeur et interprète, il transmet une technique fondée sur l’énergie, la fluidité, le rythme et la prise d’élan dans l’espace. Ses ateliers permettent de découvrir et de plonger dans un univers métissé afin de cerner les nuances dans la pratique de la danse et de la musique tant par leurs aspects techniques que par leurs principes fondamentaux. C’est aussi une occasion d’élaborer un échange, de découvrir une technique pédagogique et esthétique personnalisée, une approche de la danse qui présente l’Afrique entre tradition et modernité.

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.leffarmor.fr/pole-denseignement-artistique/

Le Petit Echo de la Mode 2 rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

