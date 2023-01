Improvisation – de la transmission à la transformation par FRANÇOIS CORNELOUP- IL RESTE 1 PLACE ! (CPF possible jusqu’au 20 janvier) Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren Catégories d’Évènement: Châtelaudren

Côtes-d'Armor

Improvisation – de la transmission à la transformation par FRANÇOIS CORNELOUP- IL RESTE 1 PLACE ! (CPF possible jusqu’au 20 janvier) Le Petit Echo de la Mode, 6 février 2023, Châtelaudren. Improvisation – de la transmission à la transformation par FRANÇOIS CORNELOUP- IL RESTE 1 PLACE ! (CPF possible jusqu’au 20 janvier) 6 – 10 février Le Petit Echo de la Mode

Coût pédagogique : 875 euros (+ cotisation annuelle de 5€)

Appropriation créative des patrimoines musicaux Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren 22170 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « http://www.drom-kba.eu/Improvisation-modale-par-Francois-Corneloup.html »}] PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Le travail de cet atelier s’appuiera sur les répertoires pratiqués individuellement et/ou collectivement par les musiciens présents.

Sur la base des propositions artistiques faites par les participants, il s’agira d’étudier les techniques instrumentales et compositionnelles employées, matériaux qui seront exploités dans un développement vers l’improvisation. Plutôt que de différencier radicalement de la pratique de l’improvisation la maîtrise d’un répertoire établi, qu’il appartienne aux musiques traditionnelles, de danses, de coutumes, classiques ou originales, cette session de travail s’attachera au contraire à chercher une articulation productive entre les acquis et toutes les ressources techniques et créatives qu’ils peuvent offrir dans le geste musical individuel et collectif, que ce soit dans l’ouverture vers des territoires musicaux inédits ou dans ce que ces expérimentations pourront permettre de mettre en valeur la richesse

du répertoire en lui-même, un processus transmission non réduit au seul apprentissage mais avant tout comme un processus inventif et innovant. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

► Structurer une improvisation modale

► Appliquer l’improvisation modale à son jeu personnel

► Analyser une improvisation modale PROGRAMME COMPLET PUBLIC

Cette formation s’adresse aux musiciens et musiciennes professionnelles, intermittents du spectacle ou enseignants, ayant déjà une expérience en musiques modales. RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023

Lieu : Le Petit Echo de la Mode

Adresse : 2 Rue du Maillet, 22170 Châtelaudren-Plouagat

Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Durée : 35h

Nombre de places : 10

Coût pédagogique : 875 euros (+ cotisation annuelle de 5€)

Frais annexes : informations transmises lors de l’inscription INSCRIPTIONS

Dans la limite des places disponibles.

manon.riouat[@]drom-kba.eu

+33 (0)6 77 45 34 91 EN PARTENARIAT AVEC

Le petit écho de la mode

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T09:30:00+01:00

2023-02-10T18:00:00+01:00 Julia Robin

Détails Catégories d’Évènement: Châtelaudren, Côtes-d'Armor Autres Lieu Le Petit Echo de la Mode Adresse 2 Rue du Maillet Ville Châtelaudren lieuville Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren Departement Côtes-d'Armor

Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren/

Improvisation – de la transmission à la transformation par FRANÇOIS CORNELOUP- IL RESTE 1 PLACE ! (CPF possible jusqu’au 20 janvier) Le Petit Echo de la Mode 2023-02-06 was last modified: by Improvisation – de la transmission à la transformation par FRANÇOIS CORNELOUP- IL RESTE 1 PLACE ! (CPF possible jusqu’au 20 janvier) Le Petit Echo de la Mode Le Petit Echo de la Mode 6 février 2023 châtelaudren Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren

Châtelaudren Côtes-d'Armor