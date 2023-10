VIS À VIES le Petit duc Aix-en-Provence, 30 mars 2024, Aix-en-Provence.

VIS À VIES Samedi 30 mars 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Des chansons de tous les suds, un horizon solaire !

Les créations de Vis à Vies sont jalonnées d’articles de presse qui soulignent unanimement que « l’on sort de leur spectacle dopés de joie de vivre ».

Maryvonne Colombani commentait récemment : « Ne les croyez pas cependant d’un optimisme béat et aveugle ! (…) pour Myriam et Gérard (…) il s’agit de renouer les fils du monde, ne pas en ignorer les atroces turbulences mais esquisser des raisons de vivre, de relever la tête ».

Poly-instrumentistes et auteurs ensemble et avec d’autres, leur musique reste « une chanson métissée » dont les textes ancrés dans la réalité du monde ouvrent toujours une fenêtre sur ce qu’il reste à faire. Une chanson faite d’acoustique et d’électronique, de pop et de musiques du monde, d’humour et de rébellion humaniste, portée sur scène par une énergie solaire, résolument vitaminée.

Pour la création de ce nouveau répertoire, le duo devient trio en invitant Stéphane Dahan, guitariste au touché suave et multicoloré.

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence

