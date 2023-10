TOM POISSON le Petit duc Aix-en-Provence, 23 mars 2024, Aix-en-Provence.

TOM POISSON Samedi 23 mars 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Tom Poisson : Jean-Michel, c’est lui.

Nous lui avions proposé de créer ses nouvelles chansons au Petit Duc en 2022, et il en sort un nouvel album au printemps 2024; il est donc tout naturel de l’accueillir pour fêter cet évènement ensemble ! Un disque, un concert, un même titre : «Jean-Michel» …

Jean-Michel, c’est son prénom d’État civil. C’est lui, dans toute son intimité. Ce qu’il a en tête, ce qu’il a dans le ventre, son ADN en quelque sorte. Ceux qui l’ont vu sur scène savent déjà. Ils savent la connivence que Tom instaure avec son public dès les premiers titres. Ils savent cette humanité qui transpire tout au long de son spectacle.

Nous aurons le plaisir de le retrouver en trio, celui qu’il a formé pour la toute première fois au Petit Duc avec Alice Chiaverini et Denis Piednoir. Ils partagent tous les trois le même et unique micro présent sur scène pour un show organique et semi-acoustique.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepetitduc.net/abonnements-tarifs/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Frank Loriou