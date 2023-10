BEN RANDO SOLO & LAURA PERRUDIN SOLO le Petit duc Aix-en-Provence, 15 mars 2024, Aix-en-Provence.

Ben Rando | Créatures

Ben Rando explore une nouvelle facette de son univers musical. Après un album écrit pour six musiciens, il choisit de remettre le piano au centre du cadre. Inspiré aussi bien par la musique minimaliste de John Cage, la pop cinématographique de Radiohead, ou les sonates de Scarlatti, le piano de Ben Rando est poétique ou percussif, mutant parfois vers des envolées lyriques et laissant place à des improvisations surprenantes aux harmonies riches et aux rythmes captivants.

Laura Perrudin | TEMPUS

TEMPUS est un solo à cordes à géométrie variable. Cordes vocales, cordes pincées, frappées : on s’y concentre sur la vibration et sur le souffle qui portent chaque phrase. On y joue avec le tempo libéré de toute contrainte extérieure, on le re-synchronise avec celui – mouvant – de nos respirations. On y écoute le lieu que l’on habite à ce moment-là, et on dialogue avec lui. TEMPUS est l’envie de se concentrer sur l’intimité des chansons dans leur version la plus acoustique et épurée. Au geste musical le plus archaïque : celui de la mise en vibration d’une corde… Les chansons de Laura Perrudin ont toutes plusieurs visages et de multiples vies et inspirations; Neo-soul impressionniste, folk-jazz minimaliste, noise-blues métaphysique… Une création qui naîtra au Petit Duc.

