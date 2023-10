BI.BA le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône BI.BA le Petit duc Aix-en-Provence, 14 mars 2024, Aix-en-Provence. BI.BA Jeudi 14 mars 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€ Laissez-vous emmener par une voix au timbre touchant, qui alterne entre malgache, anglais et français.

Bi.BA – Bingy Band – est un groupe Franco-malgache créé par Benjamin Casimir aka KAZY.

BI.BA se démarque par une identité originale « Antsa reggae », qui est une manière de chanter de l’ethnie SAKALAVA qui se trouve au Nord Ouest de Madagascar. De belles harmonies vocales agrémentées par des arrangements précis et la naissance de la transe est au rendez-vous, c’est leur style, le » Deep Roots acoustic reggae « .

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

2024-03-14T20:30:00+01:00

