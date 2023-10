CARINE LOTTA | MA’S BLUE KEY le Petit duc Aix-en-Provence, 22 février 2024, Aix-en-Provence.

De l’esprit Woodstock, blues, boue, cordes cassées jusqu’au bout du chant de l’âme.

Carine Lotta – que vous avez entendue dans les Chants Méditerranéens de la Compagnie Rassegna en janvier – nous propose, dans le cadre convivial et intime de La Forge, une soirée 70’s avec des compositions Blues :

« C’est brut comme du Cabernet sans sulfites. L’ampli est planté tel un vieux pote de collège, il te rappelle les années Stooges et la Rumba Zaïroise. Le chant de l’âme, la dame Carine le vit tout en haut, inspiration, expiration, son inspiration n’a pas de limite de consommation. Son chant écho de souffle continu te rentre en vibration comme un didgeridoo au clair de lune. La guitare est taillée pour la route, elle est remuée mais collée au siège, aussi inséparables que le tire-bouchon du liège. Embouteillage d’émotions, pied au plancher. » Kriss Von Vinass

Ce concert sera l’occasion de la présentation de son 1er album « First Songs » en avant-première pour le public du Petit Duc.

Concert à La Forge, notre espace d’accueil transformée en salle de concert (sans retransmission)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Laurent Betton