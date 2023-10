ALCAZ le Petit duc Aix-en-Provence, 17 février 2024, Aix-en-Provence.

ALCAZ Samedi 17 février 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Un concert à voir pour s’entendre

Alcaz a fêté ses 20 ans de tournées Francophones et va vers sa majorité !

Le duo nous revient avec un nouveau concert » Aux anges etc… » et l’album qui en découlera au printemps. Toujours avec leurs deux voix, deux guitares et ces percussions glanées au cours de leurs voyages. Leurs chansons « pop-folk », leur poésie à nous faire traverser la nuit pour le grand jour.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepetitduc.net/abonnements-tarifs/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

Réjean Savard