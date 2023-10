PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD & THOMAS SAVY le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD & THOMAS SAVY le Petit duc Aix-en-Provence, 16 février 2024, Aix-en-Provence. PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD & THOMAS SAVY Vendredi 16 février 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€ La musique de Pierre-François Blanchard, une matière mouvante dont émane l’écriture de soi destinée aux autres.

Après avoir accompagné la création de ce nouveau répertoire sur la scène du Petit Duc en mars 2022, c’est une évidence de retrouver ce duo pour fêter ensemble la sortie de l’album de ce magnifique projet :

“#puzzled est le journal intime sur lequel s’écrivent amours, peines, souvenirs, questions existentielles, réminiscences musicales. Tout est musique pour Pierre-François Blanchard, orfèvre en mélodies qui vous entrent dans le coeur et ne vous lâchent plus.

Car ce pianiste-compositeur est un oiseau rare que n’effraie pas l’émotion. Il la regarde en face, l’observe, l’apprivoise jusqu’à la traduire avec une précision vertigineuse.” Arièle Butaux

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

_____________________________________________________________

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:30:00+01:00

