CLAIRE LUZI Jeudi 1 février 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Toute sa passion pour le Brésil et son goût pour les mots

Claire Luzi connaît bien Le Petit Duc pour y avoir animé plusieurs fois des « Roda » pour le bonheur des amoureux du Brésil et la joie de faire de la musique ensemble !

Ici, en avant première de sa sortie d’album, Claire vient nous présenter sa nouvelle création de chansons, qui met sur scène 4 femmes en pleine maturité artistique, leur énergie et leur swing au service de chansons fortes et poétiques, aux mélodies métissées de choro.

« Mon univers world est résolument lyrique et acoustique, nourri des rythmes du Brésil où j’ai vécu. Gourmande de la sonorité des mots et je joue à écrire des textes de la bouche et de la voix, doux et sensuels. Mes textes parlent d’espoir, d’amour, d’égalité, d’écologie à travers des histoires de la vie ordinaire et de ces mille petits riens qui nous touchent tous. »

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

