Bouches-du-Rhône MOUSSU T ET BLU le Petit duc Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence. MOUSSU T ET BLU Samedi 27 janvier 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€ Un moment d’émotions partagé !

Le spectacle « En Ballade » rassemble les chansons de Moussu T e lei Jovents les plus intimistes : chansons d’amour ou de luttes, de douceurs ou de peines, empreintes d’espoir ou de nostalgie.

Un répertoire inspiré comme toujours par leur port d’attache, leur ville, La Ciotat, pour un concert tout en tendresse et en proximité, en occitan et en français, servi par une formation réduite et acoustique.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

