Concèrt de Moussu T e lei jovents Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Le Petit Duc 6€ > 19€

Spectacle « En Ballade », Moussu T e Blu joueront les chansons de leur répertoire (Moussu T e lei jovents), chansons les plus tranquilles, intimistes, qu’ils ne donnent pas habituellement en spectacle. Un moment d’émotions partagées entre rires et larmes.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan 13640 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepetitduc.net/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 27 37 39 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 32 90 69 »}, {« type »: « email », « value »: « public@lepetitduc.net »}]

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

concèrt occitan

