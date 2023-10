COMPAGNIE RASSEGNA le Petit duc Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence.

COMPAGNIE RASSEGNA Samedi 13 janvier 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Chants populaires de Méditerranée

Les chanteuses et musiciens de la Compagnie Rassegna croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies. En constante évolution depuis plus de 20 ans, ce spectacle transpose sur scène la force et la spontanéité des patrimoines musicaux de Méditerranée en cherchant toujours à en proposer des interprétations neuves et inventives.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Elena Padovani