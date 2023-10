CHARLEY ROSE TRIO le Petit duc Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, Aix-en-Provence.

CHARLEY ROSE TRIO Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Une musique énergique et ambitieuse, mélangeant savamment l’acoustique et l’amplifié.

Le Charley Rose Trio continue à raconter des histoires. « Dada Pulp » est un hommage à Bukowski et à son roman Pulp.

C’est aussi un clin d’œil au Dadaïsme, mouvement de contre-culture libertaire qui s’affranchit des institutions quelles qu’elles soient. L’énergie électrique et la virtuosité fougueuse de ces trois musiciens, touchés par cette légère folie propre aux explorateurs vous mènera librement aux quatre vents d’un tango désarticulé, d’un reggaeton détraqué, d’une valse impressionniste… Une culture pop ébréchée où diffuse un jazz bien senti et dressé pour les oreilles d’un grand public.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:30:00+01:00

